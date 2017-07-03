同性伴侶註記 竹市這對女女搶第一：很開心

2017-07-03 13:09

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市首對辦理同性伴侶註記由一對年輕的女女伴侶今天上午搶頭香完成登記！這對年紀33歲、29歲的新竹市女女伴侶上午10點多前往東區戶政事務所辦理同性伴侶註記，不過兩人低調不願曝光，強調是兩人的事，不願公開，但很開心拿到註記公文，認為彼此未來都有依靠與保障。

新竹市東區戶政事務所表示，尊重當事人隱私，雖無法公開個人資料，但這對女女伴侶是新竹市第一對辦理同性伴侶登記的伴侶，這也是內政部公佈可跨區辦理同性伴侶登記的第一對，兩人都是新竹市民，年紀為33歲、29歲。

東區戶政事務所表示，辦理同性伴侶登記不會顯示在身分證、戶口名簿或是戶籍謄本上，但會在戶政單位登記註明，也會發給同性伴侶公文書證明，未來可做為醫療或手術等相關緊急突發事故時之用，只要是年滿20歲以上的成年人，任一方具台灣國籍即可辦理跨區同性伴侶登記。

這對女女同性伴侶上午手牽手到戶政事務所辦理登記，跟一般民眾一樣抽取號碼牌後到任一窗口辦理登記，兩人很開心、留短髮，向戶政人員表達想要辦理同性伴侶登記，接著戶政人員便拿出申請表格請雙方填寫，大約花半個小時完成登記，戶政單位也發給雙方證明文件。

戶政人員轉述，兩人完成登記後很開心，對完成同性伴侶登記顯得很感動，可以感受到兩人對此事的期待。