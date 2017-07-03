6年12件高溫職災給付 5件因工作而熱死

2017-07-03 13:18

〔記者吳柏緯／台北報導〕炎炎夏日，全台各地高溫動輒30多度，不但影響勞工工作效率，甚至出勤安全。勞工保險局統計，過去六年間，因為氣溫過高造成職業傷害，進而請領職災給付的案例共有12件，其中有5件是請領死亡給付。

台東日前發生碼頭卸貨工人在大太陽下工作，因太陽照射加上未補充水分，結果熱衰竭不治的案例，再度引起大眾對於高溫出勤的疑慮。

勞保局表示，許多勞工並不清楚熱傷害也是職業病、職災的一項，因此忽略了自己的權益。根據相關規定，只要是勞保的被保險人，因從事特定工作，而罹患特定疾病，都視為職業病。以高溫環境工作為例，於酷熱工作場所工作，造成中暑、熱休克、熱中風、熱衰竭及熱痙攣等疾病，可請領職災給付。

根據勞保局統計的資料，過去6年間因為在氣溫過高的環境中造成職業傷害，而請領職災給付，共有12例。其中傷病給付有5例、失能給付1例、死亡給付則有5例。

不過勞保局強調，目前受理熱危害職災給付申請案，仍需查證被保險人的工作情形及就診病歷資料後，再將資料送交職業醫學科的醫師審閱，並提供醫理見解，之後才能判定是否屬於職災並核發給付。

每年夏天溫度飆高，民眾就會討論是否可放高溫假。職業安全衛生署秘書室主任林秋妙指出，目前台灣的天氣尚未到達難以在戶外出勤的情形，因此並未有設置「高溫假」的計畫，不過他強調，雇主應視工作環境的情況，給予勞工防護、充分的休息與飲水，免熱傷害。

林秋妙說明，若勞工發生職災、熱危害疾病的原因可以歸咎於雇主違反職業安全衛生法，雇主將被處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。若情況嚴重，造成勞工生命損害，則雇主可處3年以下有期徒刑。