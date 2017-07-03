居民怨治不了「安中河」？ 南市府：明年初即可改善

2017-07-03 12:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨晚下了約半小時的大雷雨，安南區安中路一段、同安路口一帶，馬路積水成河，由於安中路一段每雨必淹，網友嘲諷「安中河水上樂園開幕了！」，所幸大雨來得及，去得也快，積水約半小時後逐漸退去。當地居民抱怨每雨必淹，何時才能解決？

南市府表示，市府將在箱涵出口處要再投入5000萬興建一座抽水站，目前發包中，預計明年初完成才能有效改善。

當地的吳姓里民表示，昨晚馬路又淹水，車輛急駛而過，積水便往兩旁店家漫過去，甚至漫進屋內，店家也緊急拿出擋水板擋水，清理積水。由於每雨必淹，民眾一邊清理積水，一邊無奈地說「可憐啊！」

家住安南區的蔡姓市民說，昨晚一下雨，就有人在臉書上說「安中河水上樂園開幕了！應該請市長來主持開幕儀式，花了數億拚觀光卻治不了這一條『河』。」

水利局表示，昨晚因瞬間豪雨10分鐘超過11mm，側溝不及宣洩，造成道路積水，配合抽水站及移動式抽水機抽排，積水汛速消退。後續安中路及怡安路口抽水井及沉水式抽水機組持續施工中，因台電管線及各單位的光纖管線必須遷移才能施工，台電預計1週後即可完成遷管，屆時即可進行埋管，預計8月完工後可再協助迅速抽排，解決強降雨積水的問題。

另外，海東橋也要設置一抽水站，目前正進行中，待完工後，即可大幅改善安中路淹水的問題。