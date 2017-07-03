7成勞工要高溫假 天熱出勤盼領時薪361元

台北市環保局中午出動水車在馬路上灑水降溫。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-07-03 12:27

〔記者吳柏緯／台北報導〕日頭赤焱焱，不少國家為了體恤勞工都有「高溫假」或「高溫津貼」的案例，但夏季炎熱的台灣目前仍未有相關制度。yes123求職網調查發現，7成的勞工認為應該要訂立高溫假，若雇主要求勞工在戶外高溫環境工作，應支付時薪361元。

根據yes123求職網的調查結果，近期連日高溫，不少勞工認為天氣確實影響工作效率，有高達8成的勞工指出「天氣太熱」，容易疲倦與沒耐性。此外有6成6的勞工坦言，曾因此而萌生不想上班的念頭。

為因應高溫，不少國家有設置「高溫假」或「高溫津貼」的案例，以保障勞工的工作安全。台灣近幾年來相關的聲浪未曾停歇，雖然偶有私人企業設置類似的制度，但並未法制化。

根據這份統計顯示，約7成的勞工認為，政府應該主動將「高溫假」入法；更有高達8成2的人認為，戶外高溫環境工作有其危險性，應該明訂高溫津貼制度。至於高溫津貼要多少才合理？根據調查顯示，以一天八小時的工作時間計算，勞工期望的平均日薪至少要到2885元，換算時薪大約為361元，是目前基本時薪133元的2.7倍。

不過勞工的期望跟雇主顯然有不小差距，根據這份調查顯示，僅1成9的公司，贊成實施高溫假；至於高溫津貼，也只有2成6的企業表態支持。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖然對實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧，不過站在照顧員工的立場，當室外溫度過高時，可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。此外，雇主也應該提供安全、通風的工作環境，避免員工中暑或遭受其他熱傷害。

除了高溫，台灣接下來將進入颱風季，根據這份調查顯示，雇主對於颱風假入法的支持度更勝於「高溫假」。若需要員工上班時，有8成1的雇主表示，勞工於颱風假出勤，可以於事後補休；另有6成8願意提供雙倍薪；支持颱風假入法的雇主則有6成4。