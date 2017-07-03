長庚向社會道歉 李石增、鄭明輝下台急診部懲處撤銷

長庚醫院急診醫師離職潮風暴未歇，長庚醫院預計在今天下午2點於台北長庚召開記者會說明。圖為林口長庚醫院急診藥局。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-07-03 11:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院急診醫師離職潮風暴未歇，長庚醫院預計在今天下午2點於台北長庚召開記者會說明，院方也發布訊息，表示決策委員會李石增主委及林口長庚紀念醫院鄭明輝院長，日前已正式口頭請辭行政職，並獲董事會同意。

長庚院方發布聲明，表示長庚決策委員會李石增主委及林口長庚紀念醫院鄭明輝院長，日前已正式口頭請辭行政職，並獲董事會同意。接任人選由程文俊董事接任林口長庚紀念醫院院長兼任決策委員會主任委員，自即日起生效。

另外，對於之前遭到懲處的醫師，經董事會重聘外部專家審查結果，認因院內的規定與法規容有落差，且未考量急診專科特性，導致事實認定未盡周詳，故撤銷急診部原受懲處所有人員處分。

長庚醫院聲明稿全文：

長庚紀念醫院對於這段時間所引發的急診事件，向社會大眾致上最深的歉意，也感謝社會大眾對長庚的關心。

我們深切了解社會大眾對於長庚紀念醫院此次事件的關心和對病患的影響，因此這幾天我們陸續安排與全體急診主治醫師座談，座談中醫師們提出許多寶貴的意見。針對這些意見，我們均會深切的自我檢討與改進。

尤其是在「尊重專業」這部份，本院更是要向醫師們表達最高的歉意。日後本院在做任何決策時，一定會秉持「病患優先，尊重專業」的原則，繼續共同努力。

針對此次風波造成社會大眾的惶恐及醫院形象受損，長庚決策委員會李石增主委及林口長庚紀念醫院鄭明輝院長，日前已正式口頭請辭行政職，並獲董事會同意。接任人選由程文俊董事接任林口長庚紀念醫院院長兼任決策委員會主任委員，自即日起生效。

對於之前遭到懲處的醫師，經董事會重聘外部專家審查結果，認因院內的規定與法規容有落差，且未考量急診專科特性，致事實認定未盡周詳，故撤銷急診部原受懲處所有人員之處分。

我們當務之急是如何重拾急診醫師恢復對長庚醫院的信心，繼續留下來大家一齊奮鬥。

目前長庚紀念醫院的各項醫療服務均仍維持正常，本院感謝院內所有醫師們長年來對長庚的犧牲和奉獻，我們會秉持兩位創辦人的精神與理念，繼續努力，用心服務社會，造福病患。