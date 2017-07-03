照大手牽小手 西港松林國小偏鄉兒童程式設計夢

2017-07-03 11:29

〔記者楊金城／台南報導〕不一樣的暑期活動，西港區松林國小和崑山科大教育部資訊志工築夢E團隊合作，今為小朋友完成舉辦為期2天的「兒童程式設計育樂營」，給了偏區孩子一個不一樣的知識學習饗宴。特別是松林國小將程式設計列為校本課程，要讓孩子一圓程式設計的數位學習夢。

松林國小同時也是西港數位機會中心所在地，除了平時開設免費電腦課程，讓社區民眾和學生學習，更爭取崑山科大教授林文暉帶領學校資訊志工團隊，每月到校進行免費的程式設計與機器人課程，縮短偏鄉數位學習機會的落差，也讓孩子享有學習兒童電腦程式設計的機會。

校長張志全說，松林國小從3年級到6年級規畫相關程式設計課程，這也成為松林的校本課程之一。藉由大手牽小手的精神，給了松林孩子與未來接軌的學習機會。

崑山科大教育部資訊志工築夢E團隊今夏更為松林開設程式設計育樂營，希望能帶領孩子進入程式設計的世界，培養孩子「動手做、做中學」的創客精神。

育樂營主要教導學生使用感測模組和圖像積木程式進行教學和創意開發、組裝自走車機器人、程式邏輯控制。

林文暉說，希望這樣的課程能為學生培養運算思維的應用能力。學生陳泓頲開心的說：「原來程式設計這麼有趣，還可以自己控制車子，太cool了！」