溺斃意外危險區 官方：烏來、墾丁最恐怖

夏天戲水要注意安全；示意圖，與本文無關。（記者林彥彤攝）

2017-07-03 11:30

〔記者林彥彤／台北報導〕暑假到，不少人到水域戲水的機會也變多，不過國健署今天指出，近6年來，國內發生溺斃意外頻率最高的水域為新北市烏來山區以及墾丁海域，提醒民眾，夏天戲水務必要選擇合法、有救生員之場域，並注意不要單獨等防溺措施。

衛生福利部最新國人10大死因統計報告顯示，105年事故傷害死因仍是10大死因的第6位，其中意外溺水或淹沒為事故傷害的第5大死因，因意外溺水或淹沒死亡人數高達368人。

國健署引用教育部體育署學生水域運動安全網分析，近6年重複發生學生溺水死亡的水域最多的是新北市烏來山區與墾丁海域（共4起），其次是新北市大豹溪、新竹縣內灣以及台中市草湖溪（共3起）。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，發生溺水意外的原因有很多，例如當地是屬於危險水域，突然天氣變化造成水流突然變強，或是水深淺度變化大等，若加上水域為非法水域，未設有救生員等，溺水意外就容易發生。

林莉茹建議，夏天戲水首先要選擇合法水域，再來要注意天氣變化，如天候不佳要最好馬上撤離，下水前也要注意暖身，避免穿著牛仔褲等行動不便的材質，最後應避免嬉鬧或單獨前往。