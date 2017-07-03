指考歷史出日治歌謠談裹小腳 題目較易均標可上升

2017-07-03 11:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市高中歷史科教師群分析今年指考歷史考題，整體認為難度較去年簡單，均標可能往上提升，且明顯擺脫傳統的記憶性題目，強調史學方法，對多讀史學作品的學生有利，但自然組學生若邏輯強，分數也會不錯。

北一女中歷史老師陳惠珠說，今年考題延續往年的閱讀理解，史料判讀試題占據一定比例，考生須謹慎閱讀、思考脈絡後，才能判斷合理答案，不僅須熟悉教科書內容，還要強化閱讀與邏輯思考。

台灣史部分，建國中學歷史老師莊德仁說，第1題就很有意思，考日本統治台灣時期的歌謠，考生要判斷出內容談的是「走路不方便」，進而聯想到裹小腳風俗，非常符合史學特色，因為史學家就會從歌曲中去分析當時發生什麼問題，雖文字簡單，也能看出考生程度。

莊德仁還說，今年試題在思想文化上的難度稍微增加，故讓考生有點印象深刻；中山女中老師邱永春則說，不少題目表面上談宗教，但其實談的是政治軍事造成的影響，考生須抓出關鍵概念在回到其時空脈絡下來解題。

莊德仁也認為，非選第2題考出12年國教的素養導向，該題用未校勘的元史，要考生分析判斷對錯，如同3個人說話，但有人有破綻，考生扮演偵探「柯南」角色，如史學嚴謹研究，且提問具層次，可按步解答，過去類似題型多出在選擇題，考生可刪去法，但這次出在非選，真正考驗考生如何論述對錯，可看出其真懂還假懂。