墾管處遭砸玻璃 竟是為了垃圾桶不夠

墾管處警衛室被破壞。（記者蔡宗憲攝）

2017-07-03 11:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園管理處行政中心警衛室，昨天傍晚6時突遭一名男子持刀劍擊破警衛室玻璃後駕車逃逸，一度傳出與墾管處大拆違建有關，恆春警方據報4小時內循線逮人偵訊，侯嫌坦承因為海邊垃圾桶不足，墾管處卻置之不理怒而犯案。

侯嫌昨天傍晚駕車至墾管處，向警衛說要建議墾管處在後壁湖地區增加設置垃圾桶，警衛稱當時承辦人已下班，請其週一再向承辦人反映，不料男子突然亂踢辦公室裡的電風扇，離去時又持裝飾用寶劍砸破警衛室玻璃後逃逸，過程遭墾管處監視器拍下。

警方據報後，循車牌找到這名在墾丁頗負盛名的侯男，侯嫌供稱，因在後壁湖小峇里島周邊從事立式滑槳（SUP）工作，想要向墾管處反應後壁湖地區垃圾桶設置不足，造成環境髒亂及旅遊品質低落，因墾管處人員下班無處反映，一怒之下才會毀損墾管處電風扇及警衛室玻璃。

據了解，侯嫌與墾管處有多年恩怨，98年間便曾因帶其母至墾管處體育館打羽毛球遭警衛趕出，後持噴漆至該處噴塗恐嚇性及不雅字眼，遭以「侮辱公署」罪嫌送辦，這次「砸店」事件，警方依妨害公務罪嫌移送屏東地檢署偵辦，長劍則將送鑑定，若有違法，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

墾管處副處長李登志表示，小峇里島是遊客俗稱的「祕境」，並非國家公園遊憩區域，加上國家推動垃圾不落地政策，遊客到訪本該隨手帶走垃圾，也不應該有水上活動營業行為，民眾若遇有陳情案件，應依合法程序進行，不該在下班時間強行侵入破壞。