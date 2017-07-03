指考歷史驚見古埃及荷魯斯神 創新題考歷史考證

2017-07-03 10:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕指考最後一天今登場，上午剛結束歷史科，入闈高中老師發現，題目中不少罕見的歷史概念，如古埃及神明荷魯斯的形象變化、美國實用主義影響等，台灣史則配20分，但有創新考題在非選題，考生要透過未校勘的元史來進行歷史考證，頗具素養。

入闈高中老師指出，今年考題整體難度中等，跟去年相近，強調閱讀及理解，「背多分」不再是得分保證，更嘗試以課本歷史考證為情境，要考生化身史家，如非選題第2題，提供未經校勘的元史資料，要考生分析推論對錯。

高中老師分析，試題取材以第1冊台灣史佔分20分、第2冊中國史24分、第3冊中國史和世界史26分、第4冊世界史14分，第5冊選修上14分、第6冊選修下2分，選修比例較不足，內容上多宗教類題目，題型設計則多史料題，欠缺表格題，難易度中等，但鑑別度高。

入闈試考生則認為，今年取材有過去較少人注意到的歷史概念，如第8題考清廷語羅馬教廷建交；第12題考古埃及神荷魯斯的形象變化；第32題考美國實用主義影響；第36題考商、周與秦人祖先傳說與遠古各族起源等；另發現，今年政治軍事考題比重低。

黃璀娟說，歷史科報考人數2萬6666人，缺考1393人，缺考率5.22％，比往年略低一點，截至目前尚無傳出重大違規或試務情況。