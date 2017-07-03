日本飛鳥2號首航澎湖 採接駁方式進港

日本飛鳥二號遊輪抵澎首航，舉行噴水禮迎賓。（記者劉禹慶攝）

2017-07-03 09:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日本豪華客輪飛鳥2號，今日首航澎湖，雖然噸位數僅5萬噸，未超過馬公商港停泊最大噸位數5萬5千噸紀錄，但因船身設計吃水較重及考量安全問題，因此改在測天島錨泊，再由港務公司安排接駁至第一漁港遊艇碼頭。

馬公商港曾是國際遊輪頻繁造訪港口，原本皇家加勒比集團馬公商港投資計畫喊停，以往觀光旺季每週六麗星遊輪，都會固定載客抵達馬公港，但今年疑因兩岸關係緊張，突然取消所有航線，占最大宗的中國觀光客數量也銳減，取而代之的是美國銀幻輪、法國南冠輪及日本飛鳥輪等，改向歐美銀髮族及日本遊客招手。

今日飛鳥2號首航，澎湖縣政府邀請具傳統民俗特色的兩廣醒獅團熱鬧迎賓，參議洪棟霖及港務公司馬公管理處處長林建宏等人登輪代表致贈首航紀念品，祝福航程順暢愉快，也是繼法國南冠輪抵澎，出動電音三太子迎賓後，再次祭出傳統民俗特色迎賓，讓遊客留下深刻印象。

飛鳥2號總噸位達5萬噸，1990年建造，總噸位50142噸，船長241公尺、寬29.6公尺，吃水深度7.8公尺，最多可搭載872位乘客。此次由日本佐世保啟程，載送來自日本的500多位旅客蒞澎參訪，抵澎後安排遊客搭乘遊覽車參加本島半日遊行程，下午6時離澎，前往下一站高雄港。是今年以來停靠澎湖噸位最大的遊輪。