12年國教社會領綱 公聽會日程出來了

2017-07-03 09:36

〔記者林曉雲／台北報導〕備受矚目的12年國教社會領綱公聽會日程出來了！教育部國家教育研究院今天公布領綱草案，並即起舉辦網路論壇，9月起將在全國22縣市召開公聽會。

本報在6月間率先獨家披露12年國教社會領綱草案內容，重大轉變包括把中國史放在東亞史的脈絡下教學等等。國教院表示，研修小組總共召開255場次會議，完成國中小暨普通型高中、綜合型高中，以及技術型高中三份社會領綱草案。

三份社會領綱草案，連同「研修說明」、「社會領綱研修Q&A」，今天正式公告於國家教育研究院網站，展開為期4個月的公共討論程序。研修小組將參考公共討論意見持續進行草案修訂，待課發會研議確認後，提交教育部課程審議會進行審議。

國教院為廣泛蒐集各界意見，公共意見討論程序分為兩個部分：

第一，網路論壇，網址。網路論壇開放時間從7月3日上午9時起，至11月10日下午5時止，為期4個月。

第二，22縣市公聽會。依據立法院決議，需於召開公聽會的2個月前，先行公布社會領綱草案，且公聽會應於各直轄市（縣市）召開至少1次。故國教院將在領綱草案公告兩個月後，於9月3日展開22縣市公聽會。

國教院說明國中及各類型高中「歷史」的規劃原則及特色，國、高中課程明顯區隔：國中按分域架構採長時段通史設計，不同類型高中均以國中學習為基礎設計專題。國中重視探究不同人群的互動及其影響；普高與綜高強調討論具結構性意義的歷史變遷，技高則針對學生的多元群科特性規劃。此外，學習歷史將從「人民主體觀點」出發，連結學習者的生活經驗，兼顧學習者所處社會的現狀，著重探討當代社會的形成歷史，反思人類的重要文化遺產及未來可能面對的挑戰；新領綱並設計探究活動與探究與實作課程。

公聽會時間及地點：請至 公聽會查詢。

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