台東金幣大方送！民眾排隊兌換贈品

民眾排隊以台東金幣兌換宣導品。（記者張存薇攝）

2017-07-03 09:31

［記者張存薇／台東報導］主動出擊！台東縣政府推出「TTPush踢一下」APP，希望主動通知民眾申辦業務進度、了解縣府新推政策資訊，將連續100天推播資訊、送出可兌換商品的台東金幣，此外，「TTPush踢一下」也與道路交通安全宣導結合，今天起兌換安全帽等商品，一早不到8時就吸引民眾排隊等候兌換。

縣府國際發展及計畫處長余明勳指出，「TTPush踢一下」是推力型政府APP，也就是整合各局處訊息、政策，主動推播給民眾，而民眾若到縣民服務中心申辦業務進度、甚至路邊停車收費提醒都會透過「TTPush踢一下」通知。

縣府國際發展及計畫處長余明勳指出，「TTPush踢一下」整合各局處訊息主動通知民眾，註冊會員超過6000人，希望在今年底達到3萬人次，因此即日起至10月13日每天早上8時18分都會發送台東金幣推播活動，各局處會輪流提供滿意度調查、問卷等活動，民眾填寫就送金幣。

而台東金幣除可兌換50家特約商店的商品，如外帶壽司便當、咖啡、鬆餅等，國計處也與道路交通安全宣導合作，推出4波問卷送金幣活動，今天起開始兌換限量的安全帽及車用垃圾桶等商品，只要250枚台東金幣就可換安全帽、限量80頂，一早就有民眾排隊等兌換。

國計處表示，道安宣導活動8月還有一波，民眾可把握。

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