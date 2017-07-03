7/3 各報重點新聞一覽

2017-07-03 06:27

自由時報

不甩習近平 港人上街示威

中國國家主席習近平一日出席香港新任特首林鄭月娥的就職典禮，提出「習四點」親自為「港獨」畫下紅線，嚴厲警告港人堅守「一國」原則。然而，港人無懼威脅，抗議行動從早到晚遍地開花，規模最大的「七一遊行」下午如期舉行，逾六萬民眾撐雨傘上街，訴求「真普選」和釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。

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趙藤雄、周勝考 收押

遠雄集團創辦人趙藤雄涉嫌掏空遠雄人壽，另透過新北市議員周勝考行賄新北市政府官員，幫助遠雄人壽順利通過海山煤礦等都更開發案，台北地檢署前天依涉嫌行收賄、特別背信等罪，向台北地院聲押禁見趙、周兩人，台北地院昨天以罪嫌重大、有勾串、滅證等羈押事由，裁定趙、周兩人收押禁見。

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長照支付新制7月跳票 照服品質打折

為具體發展長照整合模式，衛福部原訂七月一日起推包裹式支付新制，大幅縮短核銷補助的時間，方便長照機構資金調度，進一步促進照服員朝月薪制發展、提升照服品質，卻傳出因各縣市未能達成共識而確定跳票，預計延至明年一月實施。長期投身長照的台中市副市長林依瑩呼籲，新制可一解長年行政繁瑣之苦，政府應儘速推動。

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蘋果日報

潑強鹼 火爆士官長 怨貓屎尿沾衣 貓奴妻灼髮毀容

一名軍情局士官長，不滿妻子養的兩隻貓到處便溺，有次不慎穿著沾染貓尿的衣服去上班遭取笑，前天兩人又為此大吵一架，妻子氣得要離婚，士官長竟將具毒性的氫氧化鈉，溶在水中對妻子潑灑，導致妻子頭、臉、背有百分之三十的二度灼傷，恐致毀容禿髮，士官長逃亡一夜後被捕。國防部表示涉案士官長將列入汰除名單。

雙城論壇 柯談兩岸「床頭吵床尾和」

台北─上海雙城論壇昨在中國上海舉行，台北市長柯文哲重申「兩岸一家親」和「五個互相」論述，用夫妻吵架床頭吵、床尾和形容兩岸關係，強調一家親總比一家仇好；上海市長應勇說，兩岸是不可分割的命運共同體，應多往來、多交流、多合作。學者分析對岸藉柯投石問路，打探民進黨政府態度，柯則為兩年後市長選舉盤算，墊高自己聲勢。

聯合報

雙城論壇 柯文哲提兩岸命運共同體

台北、上海雙城論壇昨天開幕，台北市長柯文哲和上海市長應勇昨天致詞不約而同提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論。柯文哲說，今年是台灣開放民眾赴大陸探親卅周年，過去卅年的兩岸交流，證明人民的利益、需求才是政府努力的目標；他重申，打破兩岸對立，必須雙方都努力，「互相尊重，互相合作，甚至互相諒解」。

東京都議選 「小池勢力」拿下過半席次重創安倍

日本東京都議會選舉二日投票。東京都知事小池百合子領導的都民優先會取得壓倒性勝利，「小池勢力」拿下都議會過半席次；中央執政的自民黨慘敗，現有五十七席保住不到一半，史上最慘，對安倍政權的衝擊已無法避免。

中國時報

雙城論壇 再簽4協議 搭機前空檔 可望柯張會

台北、上海雙城論壇過去7年交流面向廣闊，共簽訂26項合作備忘錄，今年再增添4項協議，包括兩市區政、大學學術交流、籃球運動推廣和消費者權益保護，成果豐碩。台北市長柯文哲今晚將返台，據了解，大陸國台辦主任張志軍不排除在柯搭機前的空檔，親自與他會面，進行「柯張會」。

「在人際互動中找到自己」指考作文貼近生活經驗 好發揮

大學指考昨進行第2天，國文作文題目為「在人際互動中找到自己」，高中老師認為，貼近考生的生命歷程，較好下筆，須有反思方能拿高分。補教老師分析，重點為省思自身優勢與弱點，即使是「邊緣人」不善與人相處、甚至曾遭霸凌，也可以闡述經驗，培養勇氣並期許超越自己。