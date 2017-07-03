指考第3天 高溫達34度午後有雷陣雨

中央氣象局指出，今天（3日）仍是上午多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-07-03 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（3日）上半天受颱風外圍雲系影響，南部沿海地區及北海岸附近有零星短暫下雨的機率，但整體來說各地還是高溫悶熱有午後雨的天氣，各地高溫可達32至34度。氣象局提醒參加大學指考的考生及陪同家長們，多補充水分避免中暑，午後亦請留意局部雷陣雨，記得帶傘備用。

氣象局表示，原位於琉球南方海面之熱帶性低氣壓，於昨日上午8時發展為今年第3號輕度颱風南瑪都，持續往北北西移動，於今（3日）凌晨通過琉球群島之石垣島，清晨為此颱風中心最接近台灣的時候（約200多公里），隨後將愈加遠離，轉北北東方向朝日本九州前進。

氣象局指出，今天上半天受颱風外圍雲系及環境風向影響，南部沿海地區、恆春半島及基隆北海岸附近有零星短暫下雨的機率，但整體來說各地還是高溫悶熱、陽光強，預測各地高溫可達32至34度。下半天則須留意午後雷陣雨，各地山區及近山區的平地降雨機率皆高。

氣象局預估，週二至週日（7月4日至9日）各地上午大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，中午過後熱作用加強下，山區容易有午後雷陣雨發展並往西半部及東北部平地擴展。氣溫方面，由於上午雲量較少，太陽輻射增溫明顯，各地高溫大多有32至35度，天氣依然炎熱。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，中部以北為普通等級，指標污染物為臭氧（午後時段），其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 41 28 ~ 38 31 ~ 35 27 ~ 37

颱風路徑潛勢圖。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）