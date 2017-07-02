大溪人的第2個過年！ 大溪文藝季今年有這些活動

2017-07-02 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕被喻為大溪人的第2個過年的「大溪文藝季」，將於7月8日至8月6日登場；桃園市長鄭文燦今偕老城區居民、在地青年藝術家、「尋火的人」演出團隊，以和平老街為舞台，在街區共舞，並開啟時光寶盒，取出三太子布偶、木業器具-墨斗、大溪牌樓模型等，為今年主題「繞進老城‧好拾光」造勢。

鄭文燦表示，今年大溪文藝季主題「繞進老城‧好拾光」將邀請大家走進大溪老街體驗過去的美好，推出「巷弄美術館」、「街屋小劇場」、「民俗技藝匯演」及「夏日音樂饗宴」4大展演主題，推出30場次活動，有在地表演團體及劇場、在地藝術家創作裝置作品，以及藝陣及社頭參加傳統社頭遶境，歡迎大家來大溪老街，透過社區小旅行，按圖索驥、漫遊大溪。

鄭文燦說，4大展演主題將展現大溪5大常民生活特色，包括「牌樓立面」、「遶境文化」、「街道巷弄」、「街屋生活」、「生活市集」；其中，「巷弄美術館」，邀請14位在地藝術家分別在中山路、中央路、草尾店3個展區創作12件作品。

系列活動由「民俗技藝匯演」打頭陣，8日大溪社頭逾80尊的神將童仔（迷你大仙尫）將齊聚開幕式踩街，9日有社頭藝陣隊表演，並邀請神棍樂團、打狗亂樂團與嘉天宮同義堂神將及大溪哪德社三太子演出；16日、17日有聖誕遶境慶典。

另外，「街屋小劇場」於29日、30日及8月5日、6日邀請讀演劇人、A劇團、栢優座、劇場咖啡咖啡劇場、陳家聲工作室與桃園絃風吉他室內樂團、在劇場等接力11場表演；「夏日音樂饗宴」22日在大溪李騰芳古宅，邀請大嵙崁絲竹樂團等演出，23日在和平老街有鼓隊及劇團表演。