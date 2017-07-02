2017新北市國際鼓藝節閉幕 明年再見

2017-07-02 23:01

〔記者李雅雯／新北報導〕2017新北市國際鼓藝節閉幕場－「鼓藝音樂會」今晚在新莊體育場陽光草坪演出，「雙溪國小太鼓隊」、「汐止國小手鼓隊」、「光華國小大鼓隊」輪番演出，獲得熱烈掌聲；壓軸由「采風樂坊」帶來表演，其為鼓藝節重新編曲創作，融合嗩吶領奏、立鼓、阮咸、二胡等樂器，帶著全場觀眾打拍子，氣氛熱鬧。

新北市副市長侯友宜說，新北市國際鼓藝節邁入第11年，看到各式鼓藝的傳承，未來將會邀請更多國內外優秀團隊在新北市國際鼓藝節上演出，繼續期待明年精湛的鼓藝表演。