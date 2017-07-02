中市18處危險水域 不要前往戲水！

台中市主要危險水域地點標示圖。（台中市政府提供）

2017-07-02 21:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕暑假來臨，為維護學童戲水安全，教育局製作「台中市主要危險水域地點標示圖」，註記6處易溺水地點、12處危險水域及相關戲水注意事項，並要求各校加強宣導，提醒慎選戲水場所，另市府也將於危險水域加強聯合稽查，維護學生安全。

教育局表示，為加強防溺工作，市府每年3、10月均由秘書長以上層級，召開跨局處防溺會議，共邀集17個局處單位檢討改進台中市各項防溺措施，並研商水域安全維護分工，以保障市民生命安全。

此外，教育局特別設計「台中市主要危險水域地點標示圖」，註記本市6處近年易發生溺水地點、12處危險水域及相關戲水注意事項，除了請各校利用朝會、導師時間、家庭聯絡簿及學校網站等管道進行防溺宣導，另製作防溺宣導布條，發送各級學校及公所懸掛，提醒民眾戲水應至安全有救生員的場所。

台中市有頭汴坑溪、大肚溪、貓羅溪、大里溪、烏溪、大安溪、大甲溪等12處危險水域，由於暑期為戲水活動旺季，為保障民眾安全，今年4月起，教育局與觀旅局等相關單位，針對上述危險水域加強聯合稽查，進行勸導及照相舉發。

教育局呼籲民眾，從事水上活動時應選擇合法水域及有合格救生員場所，若發現有人溺水，應立即大聲呼救，撥打118、119向海巡或消防單位求援，並尋找救生繩、圈或具有浮力的物品進行救生，切勿冒然自行下水施救。