指考桃園7人違規 考生：數乙歷年最簡單

2017-07-02 22:18

［記者陳昀／桃園報導］大學指考第2天，桃園市總計有7人違規，除了1名考生考國文科時偷看鄰座考卷且屢勸不聽，該科不予計分，另有6起零星違規，包含鈴聲響繼續作答、嚼食口香糖、電子錶響、自帶計算紙、喝水等。有考生表示，今年數乙科可說是歷年最簡單，國文科、英文科題目中間偏難，也不算非常生活化。

桃園考區2個分區設在桃園高中、陽明高中，中壢考區2個分區設在中大壢中、復旦高中，桃園、中壢二考區共有4831名考生。試務人員表示，兩考區數乙科應考3684人、缺考149人，國文科應考4789人、缺考160人，英文科應考4825人、缺考141人，數甲科應考2153人、缺考90人。

國文科作文題目為「在人際互動中找到自己」，英文科作文題目為「何時會感到寂寞、如何伴你度過寂寞時光」。

桃園高中考生王致凱表示，國文作文要談人際互動、又要談找自己，不好發揮、難有差異性；英文科閱讀部分文章很長、題目敘述也長，寫得很累，作文部分很好發揮，分享了和同儕、家人間的故事；另外，今年數乙科比考古題簡單很多，可說是歷屆最簡單，有信心能考90分以上。

桃園高中考生戴維揚也認為，國文科算中間偏難，有題多選題為紅樓夢，敘述長且選項涵蓋不同章節，必須細讀才能得分，作文部分分享和同儕之間的互動，不算太難；英文科題目並不特別生活化，但翻譯有提到世大運，還問到皮蛋的英文，令人印象深刻；數乙偏重概念，難易適中。