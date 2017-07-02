彰化這個小農鄉 竟有上百位藝術家駐點創作

2017-07-02 20:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉人口數才3萬6千人，且大多數都務農，但小小一個農鄉，竟然有上百位藝術家，原來公所在6年前頒佈「駐村藝術家」辦法，廣納附近鄉鎮有藝術專才的人前來駐點創作，施行多年下來，當地藝術風氣鼎盛，也吸引台中市的國際知名藝術家前來辦展。

大村鄉吸引多名重量級藝術家前來，6年前成「大村駐鄉藝術家聯誼會」，只要設籍在大村鄉附近，都可加入，公所經審核通過，成為「駐鄉藝術家」，3年一聘，為無給職，藝術家不一定住在當地，但要以大村鄉為主題創作，公所固定辦理成果展，目前駐鄉藝術家有100多位。

聯誼會創會長蔡滄龍說，這是第1個由公部門支持，藝術家自主成立的聯誼會，網羅水彩、油畫、攝影、雕刻、陶瓷等藝術專才，知名畫家如陳來興、陳芬芬、陳純貞、林碧霞、黃秀惠等，都是會員。

他說，藝術家不是「關在家裡」自己創作，大家有一個聯誼會，可以互動，公所願意提供空間展覽，也願意出畫冊，激勵藝術家相互切磋。

公所行政課長許芳榤說，「駐鄉藝術家」推動至今已6年，成果豐碩，公所邀請藝術家免費開課，讓地方的藝術風氣鼎盛，經常一開班就額滿。

許芳榤表示，入會的申請很簡單，只要你有在大村鄉公所藝廊辦展過，或者已有一定的藝術水準，「有一顆奉獻地方」的心，其實入會的門檻並不高，所以6年下來累積上百位駐村藝術家。