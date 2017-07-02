輕颱影響不大暫不發警報 明仍高溫悶熱防午後雷雨

中央氣象局指出，第3號輕度颱風南瑪都今晚至明天將朝琉球群島及台灣東北部海面前進，明天下午轉往日本九州、四國方向。（翻攝自中央氣象局）

2017-07-02 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕明天（3日）是大學指考最後一天，輕度颱風南瑪都預估在今晚（2日）至明天上半天最接近台灣附近，掠過台灣東北部海面，但對陸地影響不大，明天基本上仍是高溫悶熱的天氣，降雨以午後雷陣雨為主，提醒大家注意防曬，出門也要記得攜帶雨具備用。

中央氣象局指出，第3號輕度颱風南瑪都今晚至明天將朝琉球群島及台灣東北部海面前進，明天下午轉往日本九州、四國方向，預報員黃樁嘉表示，目前看來颱風路徑變化不大，暫時不會發布警報。受到颱風影響，今晚至明天東半部海面風浪增大，易有10至11級強陣風及4至5公尺的浪高，東半部及北部海面易有長浪發生，在相關海域作業或活動要特別注意安全。

降雨方面，明天北台灣受到颱風外圍環流影響，今晚至明天就有零星陣雨或雷雨發生的機率，午後雷陣雨的範圍也會擴及市區；明天清晨南部沿海地區受到南方水氣影響，也偶有零星飄雨；其餘各地則以午後雷陣雨為主，山區及近山平地降雨較明顯，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，明天仍是高溫悶熱的天氣，各地高溫多在32度至34度，戶外活動請注意防曬並多補充水分，以免中暑。

空氣品質方面，明天中部以北為普通等級，指標汙染物為臭氧，其他地區則為良好等級。