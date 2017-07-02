發言疑遭刻意剪接 李明翰：不會再對媒體客氣

登山客李明翰日前不慎摔落溪谷，在山區受困35天後奇蹟獲救。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-07-02 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕登山客李明翰日前摔落溪谷受困35天後獲救，有媒體報導指出，李明翰稱「台灣搜救品質有很大進步空間」此事引發各界議論，昨天李的好友出面澄清，李今天（2日）也po文，稱媒體用他沒講的東西搞他，「我快出院了，不會跟你們客氣，很抱歉。」

李明翰日前獨自攀登「能高哈崙橫斷」探勘路線時摔落溪谷，受困35天獲救後接受媒體訪問，不過有媒體報導指出，李明翰認為「台灣搜救品質有很大進步空間，若做到搜救專責、專職，就有資格收費。」，引發許多山友、救難人員不滿，許多民眾也批評李明翰。

李明翰的鄭姓好友昨天澄清，李獲救連感謝都來不及了，怎可能覺得對方不夠專業，至於搜救部分的討論，根本不是針對此案。鄭男強調，李很感謝救難人員和各界的幫忙，幾乎沒提到山難搜救議題，搜救議題是在記者會結束後，他和媒體私下閒聊提到的，並質疑有媒體刻意剪接，讓李成為被全民公審的混蛋。

李明翰今天也在個人臉書表示，希望媒體尊重他，並強調「今天你們要背信忘義來用我沒講的東西搞我，我快出院了，不會跟你們客氣，很抱歉。」