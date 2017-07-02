情侶騎單車挑戰武嶺成功 武嶺亭搬上婚禮會場

莊俊霖、簡靖伊都愛騎腳踏車，婚紗照也要原景原車重現。（簡靖伊提供）

2017-07-02 22:47

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮健身教練莊俊霖，與相戀兩年的女友簡靖伊舉行婚禮，由於兩人約會就是騎腳踏車，更曾相偕挑戰武嶺成功，因此請插畫家呆尼爾幫忙畫了武嶺亭，與兩人愛車和人形立牌組成婚禮一景，莊俊霖說，武嶺對夫妻倆意義不凡，當然要請其來見證婚禮。

莊俊霖與另一半簡靖伊是在運動健身時相識，進而相戀，兩人戀愛期間迷上騎腳踏車，約會最愛做的事就是騎腳踏車，腳踏車從南到北騎透透，還在今年過年假期騎車環島。莊俊霖說，長途騎腳踏車很疲累，但兩人互相加油打氣，就能突破「撞牆期」。

莊俊霖說，兩人談戀愛兩年，每月騎腳踏車大約600公里，兩年騎了1萬4400公里，兩人公里數相加是2萬8800公里，至少繞了台灣28圈。

兩人也在去年挑戰武嶺，過程中另一半曾體力不夠而沮喪，但不斷地鼓勵她，最後兩人都完成上武嶺的夢想，在武嶺亭前合照。武嶺對兩人很具特殊意義，因此請插畫家呆尼爾幫忙畫武嶺亭及兩人的Q版人像立牌，與兩人的腳踏車，組成婚禮的主題場景。

莊俊霖和簡靖伊1日晚間舉行婚禮，這個武嶺亭變成親友爭相拍照打卡的景點，莊俊霖表示，已與妻子訂了下一個共同目標，就是挑戰東進武嶺，從花蓮七星潭一路騎上武嶺。

莊俊霖（左）、簡靖伊（中）戀愛時挑戰騎車上武嶺成功，在武嶺亭前合照。（莊俊霖提供）

莊俊霖（右2）、簡靖伊（右3）夫妻就在武亭場景前請賓客吃糖。（莊俊霖提供）

莊俊霖夫妻婚宴的場景之一就是武嶺亭和單車。（莊俊霖提供）