彰化家扶兒遠征4684公里 前進亞洲第7貧窮國家

2017-07-02 19:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕前進4684公里！在8台美式重型機車的領騎下，17位家扶中心的國、高中學生，明天將啟程前往亞洲第7個最貧窮國家吉爾吉斯共和國，進行3週的國際交流與志願服務活動。

難得的是，這群學生受國內社福團體照顧，他們趁暑假放假，出國當國際志工充電，以己之力照顧比自己更需要照顧的人，由付出中感受施比受更有福的真諦。

明天（3日）他們將由家扶中心督導施政延帶隊啟程，從台灣桃園機場搭機飛到中國廣州，轉機到新疆烏魯木齊，後天（4日） 班機停飛，需5日才能由烏魯木齊飛往吉爾吉斯共和國，去程交通花上3天時間，隨後當地停留18天，進行國際交流與志願服務，預計7月25日下午抵達台灣。

此行有17名學生、5名工作人員共22人，他們將帶著台灣的糖果、餅乾與零嘴等美食、中文童謠教學和台灣童玩體驗，與當地青少年及社區居民進行國際交流，同時將和吉爾吉斯家扶青少年足球隊合作，挑戰世界第2大的高山湖「伊塞克湖」，進行12天、600公里距離的單車環湖活動，活動過程將融入安排農務協助、發放學用品及社區服務等志願服務。

行程總花費120萬元，半年前，學生們在周末假日辦義賣活動，籌到3分之1、約40萬元經費，其他80萬元則由家扶匯集企業和熱心人士的的善心，讓這群青少年圓夢成功。

家扶今為他們舉行啟航活動，彰化家扶舞躍獅王兒童醒獅團表演揭開序幕，縣縣長林明裕到場授旗，讚賞這群學生勇敢追夢、築夢踏實。

單車隊中女生小隊長小香，參加單車活動總是充滿熱忱及衝勁，表現絲毫不比其他男生成員遜色，她因家庭經濟緣故，平常沒有太多的休閒娛樂，最常做的事就是在家裡照顧妹妹與協助家務，2年前加入單車隊，開始跟著車隊騎車，體驗很多以前從未做過的事，去年暑假，還與來自吉爾吉斯家扶的青少年，挑戰單車台灣環島。

彰化家扶中心主任王震光表示，這項國際交流計畫，在社福界中是非常開創、深具前瞻性的嘗試，相信2國青少年定能摩擦出蛻變的火花。