新住民2代苦讀上清大 獲頒模範生及市長獎

2017-07-02 20:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市府今頒獎表揚模範生及市長獎，鳳新高中越南新住民二代林俞秀，靠苦讀推甄上清華大學，假日、課後還要幫媽媽賣蓮藕茶、清洗鍋具，今接受市長陳菊表揚，她表示未來要當特教老師或社工，幫助弱勢孩子。

林俞秀今以畢業模範生及市長獎得獎人接受表揚，她的母親是越南新住民，父親罹患慢性病，哥哥就讀台南大學，妹妹念高中，一家5口全靠賣蓮藕茶維生，雖家境清貧，但她不怨天尤人，力爭上游。

林俞秀每天早上6點起床，到校念書到晚間10點返家，家裡蓮藕攤正好收攤，她幫忙清洗鍋具，再讀書到凌晨1點多就寢，假日也會到蓮藕店幫忙，她認真念書，每年申請台電、天公廟及學校等共7個獎學金，約有5、6萬元可貼補家用。

今年3月，林俞秀以優異表現，經由「拾穗計劃」錄取清華大學，雖然推甄上清大，但她還是努力念書，因為獎學金以學期末成績為請領標準，學期末仍考第1名。

清大「拾穗計劃」可獲10萬元獎學金，林俞秀說，家人賺錢很辛苦，她會更努力讀書，也希望未來能當特教老師或社工，有能力幫助更多弱勢。

今天獲獎者，還有71歲的陳顯堂阿公，他國中2年級時輟學，今年他以全勤拿到雄工進修學校畢業證書，並以每學期第1名的成績得到市長獎，圓了58年的夢想。

另外80歲林居入阿嬤，鳳山文德國小補校求學3年的時間，阿嬤忍受雙膝退化性關節炎的疼痛，每天搭公車、火車從大寮住處到鳳山上課，往返共需2個多小時，好學精神令人感佩。