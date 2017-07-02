大學指考數甲 補教老師差點被騙

2017-07-02 19:18

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考今天最後一節考自然組數甲，補教老師林名揚表示，今年創新題多，今年學測數甲史上最難，多數考生會誤以為「鐘擺效應」，指考數甲會還考生一個公道，但結果不只沒有還公道，還面臨更嚴格的考驗，數甲考題很難，以非選題總分24分為例，基本分僅占8分，頂標估比去年下降5分、70分。

今年考題跨單元又跨冊，林名揚舉例表示，計算第1題跨矩陣和向量和三角；第2題跨向量和空間概念和微分，從來沒有跨3、4冊，自然組考生承受力較好，但難度和模擬考相當。

對於非選題，林名揚表示，以前非選題考2大題4小題，今年改變成6小題，但6小題之間連貫性不強，好像獨立命題，耐人尋味，填充題難度與去年相近，一般程度可拿到後3題分數，但第1題難度高一些，是常見題目變形，多選題比去年難。

林名揚指出，第7題要考生從文字敘述中畫出精確圖形，雖是常見微積分題目，卻用了罕見考法，這個圖形是最特殊的圖形，是10年前的傳統考法；整份考卷，微積分加幾何占77分，代數占分比例較去年更低。選填題第1題，考籃球賽程，命題卻弄的很複雜，還加入期望值等，程度不錯考生才解的出；至於選填另3題則是用功學生可拿分。

最特殊是非選題第1題的考法很少見，林名揚表示，考生沒看過這類題型，要花很多時間，他自己第1題硬算、差點被騙，解到第2小題覺得不對，才發現要先看懂這題是「旋轉矩陣」，命題很隱晦，數據又不好，計算數據很醜。考生作完第1題沒信心，作到第2題數據又複雜，綜合性及跨單元性非常強，補教估5標多下降：頂標70分、前標60分、均標42分、後標25分、底標15分。