丁松青發起綠美化部落 盼打造清泉美麗山城

住在新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落的丁松青神父，帶頭發起綠美化部落的改造行動，鼓勵村民廣植花草，為住家門面彩繪原住民文化圖騰。（記者廖雪茹攝）

2017-07-02 22:14

［記者廖雪茹／新竹報導］住在新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落的丁松青神父，6年來帶頭發起綠美化部落的改造行動，除了鼓勵村民廣植花草，為部落門面彩繪原住民文化圖騰，‌今年也獲得縣政府補助，重新粉刷住家牆壁，希望打造媲美九份的原住民山城。

在五峰鄉清泉天主堂服務42年的丁松青，創建全縣第一所山地托兒所，義賣個人畫作維持托兒所營運，並以原住民傳統文化圖騰裝飾教堂；約10年開始，他為了幫助部落重振觀光，帶頭鼓勵家家戶戶綠美化生活環境。

傳教員葉靜娟表示，丁神父的愛鄉行動，從清泉的聯外道路-南清公路開始做起，他並義賣創作募款，在族人的支持下，利用部分住家的大門、外牆或駁砍，彩繪泰雅族的生活習俗，此舉去年也獲得嘉宜社會福利基金會志工的協助。

透過部落青年Vaisu等人之手，彩繪泰雅族人搗小米、背新娘、婦女織布、彈口簧琴、獵人扛山豬凱旋回家、茅草竹屋等，畫作意像顯明。

桃山村清泉部落7、8及10鄰約有22戶，今年3月開始，縣府補助20萬元，為住戶重新粉刷牆面。原住民族行政處處長曾効忠表示，繼協助尖石鳥嘴部落創全國首例8戶建築物合法化，縣府原希望推廣到五峰清泉部落，可惜當地建物多在民國73年以後興建，無法適用。

葉靜娟、社區規劃師徐秀容等人認為，清泉部落的家戶依自然地形而建，環境資源不輸九份，若能以原住民文化為主題，鼓勵族人在自家銷售農特產品、發展文創商品或是成為接待家庭，引導遊客逐階梯登門探訪，將深具觀光潛力。

曾効忠說，縣府今年仍提出計畫，與地方一起努力，向中央爭取清泉部落公共設施改善，希望朝原住民精緻文化的方向發展，結合張學良文化園區，爭取國際遊客探訪，打造美麗的原住民山城。