文藝式環島 薩客樂團全台走到哪演到哪

薩客重奏團即將展開音樂環島旅程，今天在宜蘭市新月廣場舉行行前音樂會。（記者簡惠茹攝）

2017-07-02 22:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「走到哪，演到哪。」5名青年為了將溫暖人心的音樂帶到台灣各角落，今年組「Saker薩客」薩克斯風重奏團，準備從7月9日到16日帶著薩克斯風環島，到安養院、育幼院與偏遠鄉鎮表演，團長林奕翔說，除了透過環島認識台灣，更想把音樂帶到台灣各地。

薩客重奏團即將展開音樂環島旅程，今天在宜蘭市新月廣場舉行行前音樂會，林奕翔說，重奏團組成包含高音、中音、次中音和上低音薩克斯風，團員有鍾卓晟、謝知諺、林達軒和余宥憲，有人是會計師，有人是軍人，也有還在念大二的學生，大家雖然有的背景不是音樂系，但是都熱愛薩克斯風，而他自己剛從實踐大學音樂研究所畢業，希望在踏入社會前能用音樂為社會做點貢獻，因此組成重奏團，進行環島公益演出。

團員林達軒說，為了讓不同的觀眾對音樂產生共鳴，樂團會在安養院表演鄧麗君的組曲，也準備了耳熟能詳的動漫歌曲到育幼院演出，他也為了這次環島，原創「環島小序曲」，曲風活潑輕快，還能帶出台灣特有的人情味。

林奕翔回憶起一次表演，深刻感受到音樂觸動人心的感動，他說，有一次遇到一名觀眾父親剛過世，請他們演奏一首懷念父親的歌曲，當下表演時，看到那名觀眾不斷拭淚，他深深覺得，當音樂與你的生命有所連結時，就能帶給你共鳴，進而觸動大家的心，因此希望透過環島，將這份感動帶到全台灣。