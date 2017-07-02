青年加農 成立台中市親農運銷合作社 自己生產自己銷售

2017-07-02 18:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局鼓勵青年投入農業，積極推動「青年加農，賢拜傳承」計劃，首屆培訓46名學員，有近9成繼續留農，並於今天成立「台中市親農運銷合作社」，朝自己生產、自己銷售方向努力，初期將先以電子商務模式，發展農產品集貨及銷售業務。

農業局表示，市府自104年開始推動「青年加農，賢拜傳承」計畫，透過開放多元的課程，並遴選優秀賢拜，教導青年農民從生產、包裝、行銷，甚至自產自銷後的售後服務等要領，鼓勵青年回鄉務農，為農村注入新血。

首屆青年加農計畫培訓46位學員，結訓後有41人留在農業領域工作，成果豐碩。他們除了組織「台中市青年農民協會」，從事與農業相關的公益活動，推廣食農教育、舉辦田間體驗等活動與講座，並於今天成立「台中市親農運銷合作社」，希望運用所學並結合學員的資源，一起進行農產品集貨及銷售工作，初期將先朝電子商務方向著手。

農業局表示，市府肯定青年加農學員們在結訓後不斷在農業產業上努力，市府也會持續扮演支持及輔導的角度，繼續開設農業相關課程，同時也計畫組織專家學者團隊，實地為結訓後從事農業生產的學員進行田間現場診斷，解決他們生產過程中所遭遇的技術瓶頸，提昇作物的生產品質，也籲請消費者多支持青農們所生產的農產品。