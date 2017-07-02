雲林「大糧倉」 明年可望擴大至210公頃

黑豆適合用機械採收，大面積種植。（記者詹士弘攝）

2017-07-02 17:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林大糧倉計畫於今年3月啟動，由雲林縣精緻農業生產合作社在虎尾鎮墾地里種植11公頃的非基改的台南5號黃仁黑豆，雖然6月遭兩場大雨肆虐，仍能夠收成，明天將擴大種植面積至210公頃。

農糧署副署長蘇茂祥表示，台灣一年進口玉米、小麥、黃豆等雜糧達800萬噸，其中黃豆就有24萬噸，如國產黃豆能取代10％進口黃豆，產量約達2.4萬噸，依一公頃平均產量3噸計算，種植面積需要8000公頃，目前全國種植黃豆面積約2200公頃，國內黃豆種植還有很大成長空間。

蘇茂祥說，雲林「大糧倉」計畫，在墾地里種植的是台南5號黃仁黑豆，面積11公頃，未來希望台糖能再釋出200公頃土地，提供友善耕作農民承租種植雜糧，未來還要推產銷認證、甚至有機認證。

蘇茂祥說，雜糧需大面積耕作、機械採收，所以台糖土地最為適合，但台糖土地多屬旱田，早年灌溉需求不高，如改種雜糧，現有的農水路需改善，農糧署願意提供90%經費投入改善工程。

立委蘇治芬表示，雲林大糧倉啟動的同時，農業人才培育要向下紮根，經多次與教育部和農委會溝通農業教育規劃構想，終於催生出「雲林縣新世代農業人才培育計畫」，期待青農培育、農業產業同步完整發展的新農業！