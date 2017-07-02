自然組考完社會組明再戰 指考黑T背面7字好屌！

指考T背面印有「指考才是硬道理」，道盡考生非上不可的信念。（記者張聰秋攝）

2017-07-02 18:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕一連3天的今年大學入學指定考試，今天進入第2天，自然組和社會組考生全部上場，彰化考區應考總人數不到2000人，刷新歷史新低，考生人數大減，考生仍是戰戰兢兢上場筆戰，不少考生都說，人數少不見得就能擠進理想學校，還是要看自己夠不夠努力；也有考生穿著印有「指考才是硬道理」的休閒T，無聲勝有聲，7個字詮釋考試信念和決心。

考生有穿學校制服，也有便衣上場應試，今年不同以往，網路販售指考T，吸引考生注意買來穿，彰化考區彰師大進德校區，出現穿著指考T的考生，T正面印著「一定要今年就上」，背面印著「指考才是硬道理」，黑色搭配白色和紅色，非常醒目。

彰化考區早上天氣還不錯，露出大犬陽，下午之後，天氣轉陰，天空烏雲密佈，開始下雨，上午午第1節考數學乙科、第2節考國文科，下午第3節考英文科，第4節考數學甲科，數學甲科考完，自然組2天考試全部考完，剩明天社會組考生。

彰化考區有彰師大進德（一）分區和員林高中（二）分區，數學乙科應到1607人、實到1337人，缺考70人，其中，6人補發准考證。國文科應到1864人、實到1779人，缺考85人，下午英文科應到1875人、實到1790人，缺考85人，有1人補發准考證。

承辦該試務工作的國立彰化師範大學表示，考場秩序大致良好，只是每年都會上演的補發准考證，今年還是發生了，臨時申請補發准考證共7人。