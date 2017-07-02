大師篠田正浩8部作品 高市電影館一次看個夠

2017-07-02 18:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市電影館今年暑假推出「絕愛日本－篠田正浩的大和浮世繪」影展，精選篠田正浩導演8部作品，供台灣觀眾親炙大師身影。

高市電影館連續5年回顧影響世界映畫版圖極深的日本電影新浪潮大師，包含新浪潮旗手大島渚、新藤兼人、吉田喜重、今村昌平和篠田正浩，期望透過那風起雲湧的時代映畫，將新浪潮導演的反叛精神繼續吹向台灣，這些距今至少半世紀的前衛作風，能繼續影響到當代創作，並帶給南台灣觀眾那個全盛的、精彩的日本電影黃金時代。

電影館長劉秀英表示，「絕愛日本－篠田正浩的大和浮世繪」影展，選映8部篠田正浩各時期的重要電影，包括篠田正浩畢生美學最高成就、絕美殉情前衛經典《心中天網島》；先於馬丁史柯西斯《沈默》45年、探討信仰與反叛、聖潔與背德史詩篠田版鉅作《沈默》；及日本影史最好的成長電影美譽的《少年時代》；篠田正浩抒發反戰情結的政治電影《猿飛佐助異聞錄》；改編司馬遼太郎的幕末歷史小說、篠田正浩首部時代劇《暗殺》；改編石原慎太郎、既冷酷又迷幻的「仁義」地下世界《蒼白之花》；寺山修司編寫劇本、篠田正浩難得一見荒唐愛情喜劇《夕陽中吻紅我的臉》以及奠定松竹新浪潮的里程碑之作《乾涸之湖》等作品。

此次影展即日起至7月14日在高市電影館放映16場次，7日日本七夕當天並將舉辦「原味三味線賞聆VS電影放映」活動，為觀眾帶來置身日本國度的文化體驗，詳情可瀏覽高市電影館官網。