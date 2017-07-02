大學指考英文科 皮蛋英文要怎麼說？

2017-07-02 17:37

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考英文科，平常大家都會吃的「皮蛋」入題。補教老師郭茵表示，皮蛋是很平常的食物，今年考在文意選填，題目不難，該篇出自於英國BBC報導，皮蛋因製作時間很久，因此英文可以說成："the century egg（世紀蛋）"、"hundred-year egg（百年蛋）"、"thousand-year egg（千年蛋）"、"millennium egg（千禧年蛋）"。

郭茵表示，非選題算是簡單，主要是世大運及一般記敘文，但選擇題今年陷阱比去年多，算是非常好的考卷，有與國際同步接軌的題目，例如今年時事是出在第1大題第8題的奧斯卡金像獎；第9題是環保題，美國總統川普引發的環保爭議，呼應到10年前、98及100年指考也考過生態及綠能源，另考出免費借書還書行動圖書館、不同國家的國歌等等。

補教老師郭茵表示，最難的題目是偏向自然組素材的題目，單字超過高中範圍很多，但不影響考生作答，例如2篇綜合測驗都與身體健康有關，16到20題考酵素，10題考出文法題2題，單字4題，片語3題，轉折語1題，考生不是只背7千單字，片語也要注意。

郭茵認為，篇章結構討論生物的再生功能，提及海星等陌生單字，考生的解題技巧只要抓出關鍵字，再看選項即可作答，雖然會被單字嚇到，但不影響作答。至於第1大題有2題可能是送分題，考的偏向國中單字，第4題（D）選項有點模擬兩可、應是陷阱題；另考到一字多義，也比較難；而40到43題對有些考生來說恐最難，這篇單字不難，但考生要讀2到3次才能作答。

在非選題部分，補教老師趙捷表示，即使考生不知世大運的英文，也不影響作答，需注意的是「學生運動員」要用名詞去修飾名詞，較少見，其他部分都是高中程度單字，另述及寂寞生活題目，考生可以獨生子女作發揮，阿公阿嬤的陪同、想像中的朋友、玩偶玩具及嗜好等等度過寂寞，多是熟悉的單字，考生很容易上手。補教預估五標略降：頂標78分、前標67分、均標48分、後標30分、底標20分。