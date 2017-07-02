「夫妻樹」能否再續情緣？ 專家明會勘揭曉

玉山國家公園塔塔加夫妻樹中的「夫樹」發生倒塌意外後，吸引許多遊客前往關心。（記者謝介裕攝）

2017-07-02 17:25

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園塔塔加夫妻樹之「夫樹」，不敵豪大雨倒塌，獨留「妻樹」孤影後，今日吸引許多遊客上山關心，並紛紛在網路留言希望科技的力量，能讓倒塌在地的「夫樹」東山再起，與「妻樹」再續夫妻情緣，進而達到挽救「夫妻樹」景點的目的。

玉山「塔塔加夫妻樹」係由2棵樹齡約千年的紅檜形成的神木景觀，雖然早在民國51年因遭雷擊引發森林大火，以致喪失生機變成「枯立木」，但仍相依相偎共度山中無數寒暑歲月，猶如夫妻至死不渝的故事，令人感動，幾乎也是情侶或夫妻前往園區遊玩造訪的景點之一。

今日南投縣天氣依舊是忽雨忽晴，但仍未影響民眾關心「夫妻樹」的熱情，玉管處也派員在現場維護安全，不過，許多遊客看到只剩「妻樹」孤獨佇立的身影，以及夫妻樹景點可能消失不見，內心也都十分不捨，不禁要問，難道現今的科技無法讓神木夫妻重逢?

玉管處及台大實驗林管處表示，「夫樹」倒塌後，將成為生態保育的教材，目前的「原地復原法」腹案，便是讓其夫妻重逢的方法之一，但必須符合2大前提，一是倒塌的殘體不能過於破碎，否則只能比照溪頭神木殘體展示；其次，地基地質穩定性，假使地質過於脆弱且有安全疑慮，便不宜讓「夫樹」重新站起來，究竟結果為何？待3日專家學者實地會勘討論後，才可望有明確的答案。