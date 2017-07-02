英文指考作文考寂寞 中翻英世大運 台北考生：單字較難

考生抓緊時機念書。（記者張凱翔攝）

2017-07-02 18:08

〔記者張凱翔／台北報導〕一〇六年英文指考，將今年八月開跑的世界大學運動會入題，要求考生翻譯兩句對世大運的描述，作文題目則以寂寞為題，論述在什麼原因或情境下感到寂寞，以及靠什麼人或事物來度過寂寞時光，選擇題的部份考生認為比去年稍難，有些單字沒有看過。

今年非選題句子中翻英以八月開跑的世大運為題，要求考生翻譯「世界大學運動會（The Universiade）是一項國際體育與文化盛事，每兩年一次由不同城市舉辦」、「在比賽中，來自全球大學的學生運動員建立友誼，並學習運動家精神的真諦」兩個句子。

作文部分，則是以寂寞為題，要求至少以一二〇個單字寫成兩段文章，第一段寫因為什麼原因或在何種情境下感到寂寞，第二段描述某人、事、物如何陪伴度過寂寞時光。早上國文作文題目「在人際互動中找到自己」，而下午英文科的題目則要求「考生說明何時會感到寂寞、如何伴你度過寂寞時光」。

考生均表示，今年的英文比起過去稍難，有些單字沒有看過，復興高中張姓考生表示，這次難度應是中間偏難，因為有很多單字沒有看過，文字篇幅也稍長，雖然沒有作答不完的感覺，但認為自己應該沒有考好，寂寞作文他寫自己會打球抒壓自我排遣。

師大附中楊姓考生說，他把寂寞鏈結到難過，以演講比賽失敗為例來說明寂寞，闡述難過的情緒。成功高中陳姓學生認為這次考題應該算近幾年偏難的，寫起來很卡，作文他寫大考時讀書時只有一個人讀書感到寂寞的經驗。