尋找鯨蹤 小琉球人潮不斷

無懼天氣熱爆了，小琉球人潮不斷。（記者葉永騫攝）

2017-07-02 17:12

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東今天艷陽高照，氣溫高達35度，不過前往小琉球旅遊的人潮不斷，由於昨天東琉線才發現1隻鯨的蹤跡，許多遊客無不睜大眼睛望著大海，希望能夠巧遇鯨的出現。

今年的小琉球在暑假一開始就爆出東琉線交通船發現鯨蹤的消息，遊客不必搭專船出海賞鯨，只要搭乘東琉線交通船就有機會看到鯨出現，讓小琉球的旅遊變得更加熱銷，雖然今天屏東的溫度高達35度，體感溫度達到40度，可說是熱爆了，海邊到處都是戲水的人，而冰店則是排滿了人潮，但仍有許多遊客不畏天氣炎熱前往小琉球觀光旅遊，讓東琉線交通船排隊的人潮不斷。

由於昨天東琉線交通船行駛到小琉球海域時發現鯨蹤，在消息傳出後今天搭船的遊客紛紛睜大眼睛朝外搜尋，希望也能夠好運看到鯨蹤，但並沒有傳出好消息，遊客都覺得可惜。

琉球民眾說，老一輩說日治時期會有鯨出現在大福漁港附近，小琉球、墾丁都會發現鯨游泳經過的情形，但20、30年來已經不見鯨蹤，昨天出現在東琉線交通船航線上，距離小琉球只有約3浬可說是相當罕見，有可能是近年來小琉球保育有成，鯨才會追逐蝦子或小魚進入小琉球海域，希望這種現像將來能夠持續，讓小琉球除了海龜等豐富的海洋生態外，再增賞鯨的遊程。