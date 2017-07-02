午後對流旺盛，7縣市部分區域升級豪雨警報。（圖擷取自氣象局網站）

2017-07-02 16:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到午後對流雲系發展旺盛影響，各地易有短時強降雨，中央氣象局下午1點45分已針對19縣市發布大雨特報，提醒西半部、東部、東南部地區及東北部山區民眾注意可能發生局部大雨；下午3點40分、4點25分氣象局分別再發豪雨特報，共有7縣市部分區域大雨特報升級至豪雨。

氣象局表示，大雨特報需要注意縣市包含基隆市、新北市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，提醒各地民眾下午出門要注意短時強降雨；還要注意會有雷擊、強陣風及溪水暴漲情況。升級為豪雨特報的縣市則有桃園市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣、雲林山區及嘉義山區。

根據過去1小時雨量統計來看，3點20分至4點20分累積雨量最多的是高雄市水利署古亭坑測站，達77毫米，後續依序為桃園市龍潭75毫米、苗栗縣開礦國小58.5毫米、高雄市古亭坑49.5毫米、雲林縣水利署大埔測站49毫米、苗栗縣馬拉邦山46毫米、嘉義縣樟腦寮（2）42毫米、新竹縣錦山派出所41毫米、雲林縣華山41毫米、嘉義縣沙坑37毫米。