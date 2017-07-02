做出口碑 南市房屋修繕團隊跨縣市至雲林服務

南市勞工局房屋修繕團隊做出口碑，勞工局長王鑫基（左二）帶隊跨縣市至雲林行善，給單親家庭父女舒適的居住環境。（圖由南市勞工局提供）

2017-07-02 17:07

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局房屋修繕團隊做出口碑，跨縣市至雲林行善，給單親家庭父女舒適的居住環境。

南市勞工局自102年底開始結合電器業等職業工會，進行「住安心、享溫馨」弱勢家庭房屋修繕，獲得各界好評，近日替雲林縣1對弱勢父女進行房屋修繕，是首次跨縣市服務。

南市勞工局長王鑫基表示，某日接獲永齡基金會的來電，希望幫忙由花蓮到雲林打拚的林姓單親爸爸修繕房屋，林姓個案獨自帶著就讀小學的女兒，居住環境不佳，經與南市愛心修繕志工團體開會討論，6月底前往現場會勘。

會勘後訂定修繕計畫，先由台南市金屬建築結構及零組件職業工會首先進場，替貨櫃屋加蓋屋頂隔熱，接著由台南市電氣業職業工會進場替房間加裝衛浴設備管路，今天由台南市木工業職業工會進場進行房間加裝隔熱牆及輕鋼架。

7月9日將由台南市泥水業職業工會進行浴室磁磚黏貼門口水泥鋪設，預定7月16日由台南市油漆工程職業工會粉刷房間油漆及台南市電氣業職業工會完成浴室及廁所施作。

王鑫基表示，市長賴清德對於修繕志工團隊願意跨縣市服務，表示支持及肯定，感謝所有參與的工會與志工，南市替職災勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更將對象擴大至弱勢家庭，首度跨縣市提供協助，希望拋磚引玉，號召更多資源投入公益。