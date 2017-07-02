指考英文5標不變 皮蛋起源也入題

台北市高中英文科教師群認為，今年指考英文中間偏易，但五標跟去年差不多。（記者吳柏軒攝）

2017-07-02 16:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市高中英文科教師群解析今年指考英文科，認為今年單字題友善，作文也好發揮，試題難度屬中間偏易，5標成績會跟往年差不多，且題材包羅萬象，除了人物、生物、法案外，連皮蛋美食、鑑識語言學等特殊內容都入題。

中正高中老師吳佳穎說，綜合測驗考出許多主題，如法國禁止雇用過瘦模特兒的法案，議題之前台灣新聞也報導過，相信考生不陌生，另篇則考出酵素對生物生存的重要性，對三類較懂生物的學生具優勢。

另，文意選填中則考出飲食文化，把中國熟悉的皮蛋拿來入題，讓考生知道皮蛋的英文可叫The century egg，只要看懂前後語意就可作答，但26題具鑑別。

松山高中老師許亞君說，閱讀測驗多主題，有行動書箱的起源跟影響，甚至學術類的鑑識語言學可破案等有趣內容也成題組，認為命題老師想藉機告訴考生，學術研究多點思考，也能運用到日常生活中，另還考各國國歌的緣起，帶入文化與歷史內涵，總評閱讀測驗須重視細節與理解能力，也看出用英文學習西方文化的鼓勵作用。

成淵高中老師李宜樺則說，英文非選中翻英考世大運，結合學生真實生活情境，出得非常好，高二程度即可翻譯；英文作文考寂寞，對比國文作文的人際關係，都很貼近現在青少年的生活經驗，但考生書寫時要記得，第一段說明為何寂寞時，人事時地物等要清楚，第二多描述排解寂寞時光，則要用字精準，多舉例說明可拿高分。