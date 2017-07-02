大學指考英文科 全教總：世大運入題

2017-07-02 16:22

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考英文科，全國教師工會總聯合會高中英文老師群解題認為，今年英文選擇題的取材廣泛多元，包括新聞時事如世大運、健康如禁止模特兒過度減重、營養如酵素、語言學如運用於鑑識科學、生物如再生能力、人物故事（如女性建築師）、飲食文化如皮蛋、未來趨勢如免費圖書館及各國國歌的歷史等等，題目平易近人，強調透過閱讀獲得新知，命題用心，值得肯定，整體試題的難易度為中間偏難。

全教總解題老師、新北市立中和高中老師郭慧敏表示，今年非選題部份貼近生活經驗，如排遣寂寞，也與世大運等時事結合，強調應用於實際生活的溝通，符合新課綱核心素養目標。

全國高級中等學校教育產業工會高中英文老師群也認為，非選題不難，中間偏易，學生好發揮，對程度中等學生有鼓勵作用。

全中教解題老師、國立彰化高中彭震坤老師表示，今年翻譯題不難，中間偏易，與時事相關，無特殊句型，與去年相同，但要注意連接詞的使用，優點是考題中的用字，多為高中英文教師常強調的基本實用字詞與基本句型，較難的單字片語如盛事（event）、運動員（athlete）、運動家精神（sportsmanship）、真諦（true meaning），但無較難的特殊句型，只須要注意連接詞。

在作文部分，彭震坤老師表示，整體屬於好寫，純粹為學生個人情緒及經驗表達，算是近年來最好寫的題目，優點是提示詳細明確，無靈感的學生也可依提示發揮，缺點則為傳統題目，好猜題，應該有學生已練習過。