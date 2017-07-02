80年來首位 Yumi成為新竹動物園外籍員工

曾在日本，韓國和澳洲等多個國家動物園工作的日本女孩Yumi（穿裙子者），因對新竹市立動物園再生計劃充滿期待，希望奉獻心力，成為新竹市動物園80年來首位外籍工作人員。（記者洪美秀攝）

2017-07-02 16:27

［記者洪美秀／新竹報導］曾在日本、韓國、澳洲等動物園工作的日本女孩Yumi，透過一封懇切、想為動物奉獻心力的信，讓她成為新竹市立動物園80年來首位外籍工作人員，她說，將投入全部心力讓動物們有更好的生活環境，也會協助讓動物園成為國際級的親子動物園。

「市長您好，我是上野動物園教育課的岡元友實子Yumi，我非常感動您們的改造計畫和員工們的熱誠…願意協助完成市長的夢想，讓新竹市立動物園成為能讓孩子充滿夢想的動物園」，日本女孩Yumi透過書信希望能為動物們奉獻心力，因為內容懇切，也打動新竹市長林智堅，市府在評估Yumi的研究員專業及資歷後，邀請這位「動物園女孩」到新竹市，為動物福祉共同努力。

去年新竹市立動物園與東京上野動物園締結友好協定時，精通日、韓、中、英文的Yumi居中協助聯絡，因為感受到市府對動物園的用心，決定飄洋過海、扎根新竹市，希望參與市府的動物園再生計畫，貢獻專業翻譯日韓動物園資料庫，期許能打開市立動物園的知名度。

日本女孩Yumi立志朝動物照顧發展，26歲的她，已在韓、日、新加坡、香港、澳洲等地的動物園留下工作足跡，是名副其實的「動物園女孩」。她說，新竹市人口40多萬人，但光去年度就有42萬入園人次，驚人到訪率讓人印象深刻，也是其他國家不曾有的。

Yumi今年5月到動物園服工作服務，到任1個月，就能以流利中文暢談新竹動物園的特色，動物園長楊家民說，Yumi在動物營養、棲地規劃、生命教育上有豐富實戰經驗，到職後為團隊帶來多面向的新穎思維，加上曾參與日本上野動物園的再生改造，將對動物園打造「類棲地」環境有所貢獻。

雖然動物園目前休園，但她並沒有停下腳步，仍延續舉辦友好動物小學堂、生態保育講座等課程，期許透過國際合作，協助新竹市立動物園成為國際級的動物親子樂園。