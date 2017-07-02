克服經濟困境 家扶孩子林秉澄以美髮設計走出一片天

林秉澄展現美髮專長，為家扶孩童剪了一頭清爽的髮型。（記者王秀亭攝）

2017-07-02 16:14

［記者王秀亭／台東報導］目前就讀遠東科技大學化妝品應用管理系三年級的林秉澄，克服家庭經濟困境，以精湛的美髮設計技術，屢在國際美髮競賽中獲獎，今天回到從國中時期就持續協助秉澄就學的台東家扶中心，為家扶「學弟妹」義剪，也為「台東家扶助學希望計畫」站台。

林秉澄父親早年因車禍而行動不便，一家五口家庭經濟重擔由自菲律賓遠嫁台東的媽媽一肩扛起，林秉澄卻在國中一度叛逆、荒廢學業，直到媽媽病倒後，一次偶然經過髮廊，見髮型師巧手，將客人改造得煥然一新，決定朝美髮師目標邁進。

林秉澄說，一開始家人雖不支持，但樹德家商老師鼓勵及建議，不斷練習精進，連假日也是練習時間，考取遠東科大後，專攻美髮技術及時尚造型美髮，兩度在國際比賽中拿下一金、一銀、二銅的佳績。

上個月才從韓國慶旻大學交換學生返台的林秉澄說，到國外參賽、與他國學生交流後，才發現自己的不足，也體認到家鄉資源嚴重不足，時常思考如何改善現況，唯有自己更努力精進，未來有機會回到台東，將所學再教給更多人。

台東家扶中心主任陳乘斌指出，暑假才剛開始，一般家庭開心安排去哪裡家庭旅遊，家扶的孩子則是思考到哪裡打工，節省家庭開銷，而秉澄是家扶孩子的一個縮影，許多孩子也像秉澄一樣努力地為自己生活與目標努力，盼社會大眾一起分享付出，讓孩子的求學之路可以繼續往前走。

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