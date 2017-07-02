逢黑板樹必砍？ 中市議員反對濫伐

2017-07-02 16:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕「逢黑板樹必砍」！西區林森路忠信國小前一排數十棵黑板樹，市府建設局原定3日起移除，接獲陳情的市議員何敏誠質疑，移除生根已久的黑板樹，與林佳龍市長的植樹政策背道而馳，要求停止砍樹；建設局回應，暫不移除老樹。

民眾說，西區林森路忠信國小兩側有數十棵黑板樹，最近建設局在樹上張貼「工程通知單」，預定7月3日至10日移除黑板樹。這些黑板樹已3、40年歷史，早已成為當地民眾的共同回憶，因此向何敏誠議員陳情，希望市府不要隨意砍除當地的黑板樹。

何敏誠到場會勘時表示，這些黑板樹樹況良好，提供民眾停車、綠蔭、休憩，也是生活環境與品質的保障，更是伴隨當地民眾成長的共同印記與文化資產。這整排黑板樹並未影響人車交通安全，市府大動作移除，民眾觀感必定不佳。

何敏誠強調，林佳龍市長很重視市容綠美化，也提出8年1百萬植樹計畫，建設局草率移除生根已久的黑板樹，與市長目標顯然不符。建設局不能因為黑板樹是外來種且有若干缺點，就展現出「逢黑板樹必砍」的態度，因此要求建設局景觀工程科暫停移除。

建設局指出，西區忠信國小前數十棵黑板樹，因浮根造成路面隆起，影響行車安全，且根系竄入排水溝影響排水；建設局目前正研擬相關方案解決問題，並不會移除老樹。