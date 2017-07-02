城隍廟遶境 20多輛車「靜音」路過考場

大考中心表示，今天考指考，但中部某考場旁有城隍爺遶境活動，當地派出所趕緊通報並協調，最後繞境隊伍路過考場時全程靜音，快速通過，大考中心感謝所有人員體貼考生。（記者吳柏軒攝）

2017-07-02 15:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕揪貼心！今天指考邁入第2天，並進行國文、數學、英文等科目考試，大考中心表示，中部有某城隍廟遶境活動，體恤考生，今天上午路過考場時，20多輛車統統靜音並快速通過，讓大考中心聽聞都感謝廟方與警方的貼心協助。

大考中心發言人黃璀娟表示，昨天中部某考場附近的民眾，察覺今天考試但將有城隍爺遶境活動，考場人員聽聞連忙請當地派出所協助，找上了該城隍廟的主任委員，先確定遶境路線，並懇請廟方協助試務秩序。

黃璀娟說，直到今天上午考國文科時，廟方的遶境活動也展開，總共隊伍車輛有20多台，當行經到考場距離約500公尺時，全部人車統統停止聲響、不放鞭炮，並且快速通過，派出所也派出6名警員指揮，最後考場秩序未受影響，對此非常感謝廟方與警方的協助。

另，黃璀娟說，上午考數學乙時，有南部一間試場的考生反映漏發了答案卷，監試人員當下立刻全部補發，花了1分鐘，後來整間教室最後延長考試時間2分鐘，還給考生作答時間，當下處置得宜。其他試務則暫無無重大情況傳出。