新住民家庭日 上千人熱嗨

新北市長朱立倫出席新住民家庭日活動。（記者何玉華攝）

2017-07-02 15:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市外籍配偶人數每年增加約2000人，市府為協助生活適應，每年舉辦新住民生活適應輔導班，今天首度統一辦理「家庭日」活動，數百個家庭、上千人出席板橋435藝文特區活動，市長朱立倫表示，新住民是台灣最大的新族群，新北市已超過10萬人，佔全國兩成，各界要用同理心來接納並認識新住民的文化、美食及特色。

民政局戶政科長顏耀明表示，全程參加新住民生活適應輔導班課程，可獲得30小時學習時數，累積其他相關時數達72小時，可報考國籍歸化考試；新北市每年約3000人歸化入籍。

民政局長江俊霆表示，生活適應輔導班透過親職教育、台灣習俗與禁忌及就業面談等5大課程，協助新住民融入社會，每年課程都會規劃戶外活動，今年首度統一辦理，活動相當盛大，也讓新住民帶著家庭走出原有的生活圈，有機會認識新朋友。

越南華僑劉芳蘭說，她花最多心思學習的是台語課程，剛嫁到台灣時因為聽不懂，婆婆要她晚餐「青菜（隨便）煮」，她認真炒了4大盤青菜，老公回來解釋給她聽，才知道自己誤解了。

另一個從越南嫁來台灣的胡金鳳，最喜歡逛傳統市場，她說，聽到攤販剁肉叫賣的聲音就像回到家鄉一樣，讓她不自主的微笑，她以自製的魚露搭配越南春捲販售，清爽獨特的風味讓人讚不絕口，也讓她成為市場的「微笑一姐」。