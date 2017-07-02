國家卓越建設落漆 淪為街友溫床

人行景觀天橋的相關設施鏽蝕、破損，外界擔心安全有問題。（記者黃鐘山攝）

2017-07-02 15:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕國家卓越建設「落漆」！綠川下游周邊環境改善工程曾獲國家卓越建設獎，但當地積善里長黃連泉今天批評市府疏於管理，興大人行景觀天橋已淪為街友聚集新溫床。市府建設局回應，將會同相關單位採取柔性勸離與輔導安置措施。

黃連泉表示，市府為了重塑南區頂橋仔「過溝」和「公地」意象，當初斥資近5千萬元，在中興大學大門右側，營造大型綠地開放空間，並結合都會自行車道系統，設置全市第一座無障礙斜坡道人行景觀空橋，去年榮獲國家卓越建設獎-最佳文化類優質獎。

這座景觀天橋設計兼具美觀及功能性，橋上還設有綠地供人居高臨下欣賞風景，原本頗獲好評，但98年移交給建設局後，卻時常接獲里民投訴，抱怨相關設施鏽蝕、破損，安全堪虞；而上橋的人越來越少，加上疏於管理維護，己讓當地成為街友聚集的新溫床。

議員鄭功進關心綠川下游周邊環境維護管理，曾邀都發局、建設局、交通局及南區公所研商，他強調景觀天橋是東南區園道重要景點，不該讓政策美意成為社區環境的隱憂。建設局既然提出串連7條園道及7處公園的「台中之心」大計畫，就應該做好興大園道的管理維護，別讓優質的國家卓越建設「落漆」。

建設局表示，興大園道綠地、人行景觀天橋及開放空間等，目前由中興大學認養清潔維護，如有設施損壞情形，市府均立即派員修復；而天橋也定期進行檢測，尚無安全疑慮，市府除將持續觀察檢測，也會加強督導認養單位積極維護環境，讓空間更加美觀安全。

至於街友聚集問題，建設局強調，將會同相關單位，採取柔性勸離與輔導安置措施。