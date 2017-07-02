火車啟動 「夏至藝術節」系列活動開跑

火車月台上的現場演出，極獲到小朋友歡迎。（雲林縣政府提供）

2017-07-02 15:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕今夏最熱鬧繽紛的藝術饗宴「2017夏至藝術節」系列活動開跑！其中最具有跨域特色的「移動劇場」於今天率先登場，60位民眾將在火車上體驗與表演團隊面對面互動的樂趣；縣長李進勇與民眾共享「坐火車，看表演」的樂趣，李進勇在列車出發前，更在斗六車站唱奏薩克斯風，為活動揭開序幕。

李進勇表示，「2017夏至藝術節」是由雲林、嘉義縣市及台南市攜手打造的夏季藝術盛宴，不僅實現了藝文資源跨域整合的理想，也突破了中南部國家級藝文展演場館陸續啟用所造成的競爭困境，今天登場的「移動劇場」，則是帶給民眾另類的鐵道旅行經驗，希望大小朋友們透過活動都能擁有回憶無窮的暑假。

「移動劇場」由斗六火車站發車開往台南新營，途中停靠民雄、嘉義，表演場域打破現有劇場界線，「只是嚷嚷」、「身聲劇場」以及「極至體能舞蹈團」3個不同類型團隊在藝術列車互動演出，讓民眾看到另類的表演秀。

「2017夏至藝術節」系列活動4大主題包含「移動劇場」、「越域演藝」、「藝間店」、「藝術交陪」等，其中「越域演藝」則是由四縣市共同推出16檔優質節目，囊括親子劇、現代舞、現代劇、相聲、漫才、管弦樂等多元節目類型。