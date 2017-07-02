中市水利局調查湧泉 引導民眾探索在地湧泉文化

大安水蓑衣生態教育園區是大安溪及大甲溪沖積扇地下水分區，地下水資源蓄積豐富。（台中市水利局提供）

2017-07-02 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局進行台中市湧泉調查及利用計畫，希望建立湧泉區基礎資料庫，並在大安區農會舉辦「認識我家厝邊湧泉」講座，邀請講師分享人類湧泉用水軌跡、湧泉保育與生物多樣性價值，引導社區民眾探索在地湧泉文化。

水利局指出，湧泉對於地方文化與經濟上具有豐富價值，市府特別邀集專家學者針對台中市湧泉實施調查及再利用計畫，以建立湧泉區的水質、水量、生態、文化、產業等基礎資料庫，並規劃湧泉整體發展，包括生態環境復育、產業營運操作模式及永續經營發展。

水利局更針對大安區湧泉文化深入探討，並以現地導覽介紹大安區湧泉社區總體營造概況，分享國內外相關案例。水利局表示，大安水蓑衣生態教育園區屬於大安溪及大甲溪沖積扇地下水分區，經調查地下水資源蓄積豐富，地下水水位穩定，當地農民以乾淨的湧泉培育出許多優質農產品，如水稻、芋頭及青蔥等。大安區農會更將稻米特別取名為「安泉米」，口感香味十足，深受消費者喜愛。

水利局希望透過座談會，讓在地民眾了解湧泉生態保育、文化保存、觀光與經濟產業價值，凝聚社區保育自然資源的共識，市府也可藉此傾聽在地民眾聲音，作為後續利用可行性評估與規劃基礎。