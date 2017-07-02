高捷動漫季開幕 動漫迷擠爆美麗島站

女樸演出為高捷動漫季掀起高潮。（記者王榮祥攝）

2017-07-02 15:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017夏戀高捷動漫季今由「動漫二手市集」揭開序曲，在高捷美麗島站、集結130個以Cosplay角色扮演為主題的交流市集，還有女僕演出、有獎徵答、競標活動及高捷少女走秀，吸引爆滿動漫迷。

高捷動漫季連續第3年辦理，今年精心活動有動漫二手市集、Mini Live演唱會、角色外拍會及Cosplay大賽等，主題多元、企圖並網羅不同動漫族群，預計暑假可吸引破萬人次參與，欲打造高捷夏戀動漫季成全國暑假動漫指標。

動漫季今由「動漫二手市集」打頭陣，現場共有130個以Cosplay角色扮演為主題的交流市集，還有大家最愛的女僕演出、有獎徵答、競標活動及高捷少女走秀。

7月15日下午，安排動漫人氣偶像陪你從小港站搭乘捷運至草衙道參加Mini Live演唱會；角色扮演外拍會訂8月6日於草衙道登場，動漫明星真實粉墨亮相，歡迎愛好攝影的民眾前往獵照。

重頭戲為8月27日，整日於美麗島站的「動漫二手市集」及「COSPLAY全國大賽」，當天將有許多人氣二手動漫好物，供民眾前往交換或選購，更有專業粉絲扮演漫畫、電影或遊戲等人氣明星，跨越時空來場爭奇鬥艷的PK賽，活動詳情可洽高捷官方粉絲團查詢。