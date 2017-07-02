大學指考 補教：國文考題向齊柏林致敬

大學指考國文科，補教老師李奐（左）及潘華（右）解析，李奐表示，今年國文考題向齊柏林致敬。（記者林曉雲攝）

2017-07-02 15:11

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考國文科測驗題部分，補教老師李奐表示，命題老師用心良苦，第一題考錯別字，（A）選項是「齊柏林的紀錄片發聾振憒，喚醒國人的土地保育意識。」以國文考題向齊柏林致敬。

對於作文題目「在人際互動中找到自己」，補教老師潘華解析表示，題幹導引非常清楚，考生敘寫作文如有缺漏，可能會失分，對於多數考生來說是好發揮的題目，對於內向不善與別人相處、人際關係不愉快，或甚至在就學過程中成為被霸凌對象的考生，即便有如此負面糟糕的經驗，考生仍可寫入期待有一天可以超越現況，寫出對未來自己人際關係的美好期許，負面寫法出發反成為少見賣點，不善於互動的考生也可以寫的精彩。

潘華表示，今年作文題目從學生的經驗出發，17歲沒有太多經驗，因此如同之前的作文題目「審己度人」、「經驗的N種看法」等相似，考生可敘寫與同學、父母、兄弟姐妹等人際關係，可以寫成記敘文、論說文。

如從正面角度寫作文，在良好的人際互動中找到自己，可先寫出自己真正的個性，潘華舉例，以為自己很好相處，但實際則不然；另在文中要寫出在找到自己的過程中，如何發展出自己的優勢，在人際關係中，自己獲得了愉快經驗和成長，例如考生可能欠缺領導能力，卻是很好的追隨者，總不能大家都是老虎和獅子，也要有羊群，但在團隊合作中，如何扮演好自己的角色，在角色中定位自己，思考自己的可能或不可能，再取法他人經驗，三人行必有我師，最後要找到自己的期待，未來想成為什麼樣的人。

至於非選題「觀點闡述」要表達對國際人才流動的看法，潘華表示，這題非選題正好可以作為台灣的反思，考生可舉吳寶春被我國大學拒絕，卻被新加坡大學搶走為例，人才本應是流動的，面對人才被挖走的事實，我國要怎麼辦？真正的人才是關不住的，唯一解套方法是培養自信，開放方式留下人才，考生不須提政策問題，應有邏輯性、言之有理。

因測驗題及非選題量大，考生要在80分鐘內完成會很吃力，李奐表示，今年知識性題目仍多，過多引伸，考生較難碰觸此層次，反而是考生千辛萬苦讀了那麼多課文，考出來的比重相對低。補教預估五標下降，主要是文法修辭較難、單選第9題百分比數據也具難度，估頂標67分、前標62分、均標53分、後標43分、底標36分。